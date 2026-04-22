Ceccano Narrazioni Il Festival
A Ceccano, dal 24 aprile al 22 maggio, si svolge una serie di eventi legati a “Il Maggio dei libri”. La manifestazione fa parte delle iniziative che promuovono la lettura e coinvolgono diverse attività culturali. La rassegna si inserisce nel percorso di “Città che legge”, puntando anche a rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo aperto a nuove idee e incontri.
Dal 24 aprile al 22 maggio, per “Il Maggio dei libri”, una serie di eventi che rafforza il percorso di “Città che legge” e consolida il ruolo della biblioteca come spazio aperto alle nuove idee."Narrazioni. Il Festival" nasce da un percorso avviato dall'Amministrazione comunale nell’autunno 2025.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Festival delle Narrazioni di Giaveno, tra gli ospiti anche Edoardo Prati: il programma dall'8 al 12 aprileGiaveno si prepara a ospitare la seconda edizione del Festival delle Narrazioni, in programma da mercoledì 8 a domenica 12 aprile.
Leggi anche: School Experience 5: Ceccano e la provincia di Frosinone ospitano la quarta tappa del festival itinerante