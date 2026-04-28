Torna a Verona il Soul Festival
Sabato 6 e domenica 7 giugno, nel parco secolare di Villa Buri a Verona, si terrà una nuova edizione del Soul Festival. L’evento prevede attività legate al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale e all’alimentazione etica. La manifestazione si svolge all’aperto, in un’area verde di grande valore storico, e coinvolge diverse iniziative nel rispetto di queste tematiche.
Sabato 6 e domenica 7 giugno, il suggestivo parco secolare di Villa Buri farà da cornice a una nuova edizione del Soul Festival, l’evento dedicato al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale e all’alimentazione etica. Due giornate immersive pensate per offrire al pubblico un’esperienza.🔗 Leggi su Veronasera.it
Il mistero al centro dell'edizione 2026 di Soul Festival di Spiritualità Milano, dal 18 al 22 marzo
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