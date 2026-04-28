Torna a Verona il Soul Festival

Sabato 6 e domenica 7 giugno, nel parco secolare di Villa Buri a Verona, si terrà una nuova edizione del Soul Festival. L’evento prevede attività legate al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale e all’alimentazione etica. La manifestazione si svolge all’aperto, in un’area verde di grande valore storico, e coinvolge diverse iniziative nel rispetto di queste tematiche.