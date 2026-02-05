SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026 | dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al Mistero il canto del mondo

A Milano torna il SOUL Festival di Spiritualità. Dal 18 al 22 marzo, la città si riempie di eventi e incontri dedicati ai misteri e al canto del mondo. Sono oltre 80 i protagonisti che prenderanno parte, tra scrittori, filosofi, artisti e scienziati. La terza edizione si svolge in diversi luoghi della città, con più di 60 appuntamenti distribuiti in cinque giorni. Promosso dall’Università Cattolica e dall’Arcidiocesi di Milano, il festival punta a esplorare temi profondi e a coinvolgere

Cinque giorni, oltre 60 appuntamenti diffusi in città e più di 80 protagonisti tra scrittori, filosofi, teologi, artisti, giornalisti e scienziati: dal 18 al 22 marzo 2026 Milano ospita la terza edizione di SOUL Festival di Spiritualità Milano, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Arcidiocesi di Milano, con il patrocinio del Comune di Milano. Il tema scelto per il 2026 è "Mistero, il canto del mondo", un invito a sostare davanti a ciò che non si lascia ridurre a spiegazione immediata, in un tempo che tende a rendere tutto misurabile, chiaro, controllabile. Il programma completo sarà disponibile dal 24 febbraio 2026 sul sito ufficiale del festival, lo stesso giorno in cui è prevista la conferenza stampa a Palazzo Marino (Sala dell'Orologio) alle ore 13:30.

