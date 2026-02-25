Soul festival indagare il mistero Talk e performance settanta eventi
Il Soul festival, iniziato per esplorare il mistero della spiritualità, si concentra su settanta eventi tra talk e performance. La terza edizione, in programma dal 18 al 22 marzo a Milano, si svolge dopo le Olimpiadi, offrendo un momento di riflessione per la città. L’evento, promosso dall’Università Cattolica e dall’Arcidiocesi, coinvolge relatori e artisti che approfondiscono temi spirituali e culturali. La rassegna si anima con incontri e spettacoli che attirano un pubblico interessato.
Dopo le emozioni delle Olimpiadi, Milano si ritaglia una pausa, rigenerante, di riflessione. A darne l’occasione sarà la terza edizione di Soul, il festival della spiritualità dal 18 al 22 marzo, promosso dall’ Università Cattolica e Arcidiocesi di Milano. Cinque giorni, 70 appuntamenti diffusi in città (ingresso libero, previo appuntamento dal 1° marzo) e cento protagonisti fra scrittori, poeti, teologi, giornalisti, scienzati e artisti. Antidoto alla “follia“, al rumore, come ha esordito l’arcivescovo Mario Delpini a proposito del festival: "Il silenzio è la pratica di cui ha bisogno Milano per non diventare una città di folli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
SOUL Festival di Spiritualità Milano 2026: dal 18 al 22 marzo torna la terza edizione dedicata al “Mistero, il canto del mondo”A Milano torna il SOUL Festival di Spiritualità.
Achille Lauro al timone di Sanremo 2026: nuovo ruolo per il cantante, mistero sulle sue performance in scenaAchille Lauro sarà il nuovo volto di Sanremo 2026.
Argomenti discussi: Soul festival, indagare il mistero. Talk e performance, settanta eventi; Milano riscopre il mistero con SOUL Festival.
Soul festival, indagare il mistero. Talk e performance, settanta eventiLo scrittore Javier Cercas inaugurerà il 18 marzo e la poetessa Mariangela Gualtieri chiuderà la manifestazione ... ilgiorno.it
Milano riscopre il mistero con SOUL FestivalUn percorso cittadino tra pensiero, arti e spiritualità per indagare l’invisibile che attraversa l’esistenza. Dal 18 al 22 marzo 2026 Milano accoglie la terza edizione di SOUL – Festival di Spirituali ... iltitolo.it
Milano Soul Festival. . Cos’è SOUL Festival Aurelio Mottola, curatore del Festival, ne racconta il senso: una proposta aperta alla città di Milano per riflettere sull’umano che è comune, sulle esperienze che appartengono a tutti, attraverso sguardi differenti. #S - facebook.com facebook