soul festival indagare il mistero talk e performance settanta eventi

Il Soul festival, iniziato per esplorare il mistero della spiritualità, si concentra su settanta eventi tra talk e performance. La terza edizione, in programma dal 18 al 22 marzo a Milano, si svolge dopo le Olimpiadi, offrendo un momento di riflessione per la città. L’evento, promosso dall’Università Cattolica e dall’Arcidiocesi, coinvolge relatori e artisti che approfondiscono temi spirituali e culturali. La rassegna si anima con incontri e spettacoli che attirano un pubblico interessato.

