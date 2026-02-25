Consiglio al vetriolo a Treviglio | scontro Molteni Pd – Cologno Fdi Il dem sbotta e abbandona l’aula

Durante il consiglio comunale di Treviglio, il consigliere del Pd ha interrotto bruscamente il dibattito e abbandonato l’aula, accusando l’opposizione di insulti e provocazioni. La discussione si è infiammata quando sono stati sollevati temi legati alle recenti decisioni politiche locali, portando a un acceso scambio di opinioni tra le parti. La scena si è conclusa con l’uscita del consigliere, lasciando un’aria di tensione nell’ambiente. La seduta prosegue senza ulteriori incidenti.

Treviglio. È finito in bagarre il consiglio comunale di martedì 24 febbraio, in quella che, più che un’aula consiliare, aveva tutta l’aria di essere un ring. Una seduta fiume durata più di cinque ore, durante la quale non sono mancate tensioni e qualche parola di troppo tra maggioranza e opposizione. Il terreno di scontro è stata la mozione presentata dal consigliere Francesco Giussani (Lega) e dai capigruppo di maggioranza in merito al “monitoraggio e verifica a seguito di richiesta per occupazione temporanea di un immobile privato per la celebrazione di festività religiosa”. Durante le dichiarazioni di voto, Giussani ha lasciato intendere che il progetto del Pd trevigliese fosse finalizzato a realizzare una moschea o iniziative simili, per poi essere bruscamente interrotto da Erik Molteni (Pd), il quale, prima che la situazione degenerasse, aveva definito la mozione “pleonastica” e “priva di senso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

