Torino | psicologi e giovani insieme contro il disagio mentale

A Torino, la Giunta e l'Ordine degli Psicologi hanno firmato un protocollo dedicato ai giovani sotto i 35 anni, con l’obiettivo di offrire un supporto psicologico mirato. La collaborazione si inserisce nel programma del Paranoia Festival di novembre, che prevede iniziative e attività legate alla salute mentale dei giovani. L’accordo mira a rafforzare i servizi di assistenza e sensibilizzare sulla tematica del disagio mentale tra i più giovani.

? Cosa sapere La Giunta di Torino e l'Ordine degli Psicologi firmano protocollo per gli under 35.. L'accordo integra il supporto psicologico con le attività del Paranoia Festival di novembre.. La Giunta di Torino ha approvato oggi un nuovo protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi del Piemonte per sostenere la salute mentale dei giovani, collegando l’iniziativa al Paranoia Festival che si concluderà in città il 13 e 14 novembre. L’accordo, che nasce dalla spinta dell’assessora Salerno, mira a intercettare le fragilità emotive e l’isolamento sociale che colpiscono la fascia d’età tra i 18 e i 35 anni. Attraverso una sinergia tra le istituzioni comunali e i professionisti della psicologia, l’obiettivo è trasformare il disagio psicologico in un tema di confronto aperto, superando i pregiudizi che spesso circondano la cura della mente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: psicologi e giovani insieme contro il disagio mentale Notizie correlate Leggi anche: “Ascolto, psicologi e regole condivise per fermare la violenza prima che esploda”: la ricetta dei presidi contro il disagio degli studenti Psicologi contro psicologi: perché obbligare una categoria fragile a versare il doppio dei contributi?di Francesca Pelizzoni Se parliamo di psicologi pensiamo tutti all’ascolto, all’empatia e alla cura della salute mentale, ma da psicologa vi posso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Barriera di Milano inaugura il Cortile del Gioco all’Oratorio della Pace; Paranoia Festival 2026: al via la prima edizione diffusa a Bergamo | News | OPL; Ai Giardini Madre Teresa di Torino, oltre gli stereotipi della banlieue; Torino Jazz Festival, la borsa Sergio Ramella a un giovane sassofonista del Conservatorio di Torino. Torino investe sulla salute mentale dei giovani: accordo con gli psicologi e nuovi progetti legati al Paranoia FestivalUn’intesa istituzionale che mette al centro il benessere psicologico dei giovani. La Città di Torino ha approvato un nuovo protocollo d’intesa con l’Ordine degli psicologi del Piemonte, rafforzando un ... giornalelavoce.it Giovani e benessere psicologico, Torino fa reteLa Città di Torino rafforza il proprio impegno a favore del benessere psicologico delle giovani generazioni attraverso un nuovo protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, legato al ... torinoggi.it Lago Sirio, Ivrea (Torino), specchio d’acqua - facebook.com facebook Open Var, Tommasi: «Giusto il rigore per il Torino: il braccio di Carlos Augusto è fuori sagoma, è un tocco punibile» x.com