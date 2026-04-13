Psicologi contro psicologi | perché obbligare una categoria fragile a versare il doppio dei contributi?

Una disputa tra psicologi riguarda la questione dei contributi previdenziali, con alcuni sostenitori che chiedono di aumentare il versamento doppio rispetto agli attuali obblighi. La discussione si concentra su chi debba assumersi questa spesa e quali siano le implicazioni per professionisti considerati fragili dal punto di vista economico. La questione ha attirato l’attenzione di diversi professionisti del settore, evidenziando divisioni sulla gestione delle contribuzioni e sui criteri di equità.

di Francesca Pelizzoni Se parliamo di psicologi pensiamo tutti all’ascolto, all’empatia e alla cura della salute mentale, ma da psicologa vi posso dire che tra colleghi non funziona sempre così. La categoria rispecchia la società e attualmente è in corso un movimento da parte di un organo elettivo che sta proponendo una riforma previdenziale nel chiuso delle stanze Enpap. L’Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi ha eletto la sua nuova rappresentanza nel marzo 2025 e rappresenta una categoria professionale eccessivamente numerosa, economicamente fragile, in larga parte libero professionale e in maggioranza femminile con un gender gap retributivo di circa il 30%.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Psicologi contro psicologi: perché obbligare una categoria fragile a versare il doppio dei contributi? Leggi anche: “Ascolto, psicologi e regole condivise per fermare la violenza prima che esploda”: la ricetta dei presidi contro il disagio degli studenti Leggi anche: Bisceglie: psicologi e avvocati contro la violenza economica