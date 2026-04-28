Torino la nuova strategia per riscuotere le pene pecuniarie | procura e finanza insieme per eseguire le confische ai condannati

A Torino, molte persone condannate in via definitiva non hanno ancora versato le pene pecuniarie stabilite dai tribunali. Per questa ragione, la procura e la finanza collaborano per recuperare le somme attraverso le confische ai soggetti condannati. Questa iniziativa mira a rafforzare le procedure di riscossione, coinvolgendo le autorità fiscali per garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie. La strategia si inserisce in un piano più ampio di contrasto alle irregolarità in materia di pagamenti giudiziari.

Anche a Torino, molti condannati in via definitiva non pagano le pene pecuniarie che i giudici hanno stabilito nei loro confronti. Per agevolare la riscossione oggi, 28 aprile, è stato sottoscritto un uovo protocollo tra procura generale, tribunale di sorveglianza e guardia di finanza. Si calcola.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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