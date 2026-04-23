Guardia di finanza e Procura siglano un memorandum operativo per le confische esecutive penali

Questa mattina, la Procura generale presso la Corte d’Appello e il comando regionale della Guardia di Finanza hanno firmato un memorandum operativo. L’accordo mira a migliorare e rendere più sistematica l’attività di confisca patrimoniale in ambito penale, con l’obiettivo di contrastare la criminalità economica e organizzata. La sigla del documento segna un passo importante nella collaborazione tra le due istituzioni.

Questa mattina la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello e il comando regionale della guardia di finanza hanno sottoscritto un memorandum operativo finalizzato a rendere più efficace e sistematica l’azione di contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Patrimoni illeciti, rafforzata l’azione di contrasto: siglato accordo tra Procura generale e Guardia di finanzaUn accordo per rendere più efficaci le attività investigative finalizzate alla confisca dei patrimoni illeciti è stato siglato tra il procuratore... Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informaticheLa Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza in via Chiesa; Modifica della viabilità lunedi 20 aprile per inaugurazione caserma Guardia di Finanza; Guardia di Finanza, sottoscritto l'Accordo per la nuova sede del Comando regionale; Guardia di finanza, sindacati vs governo: Basta slogan, sul contratto solo mance e manovre spot. Guardia di Finanza, il Generale Geremia in visita al Comando di Lecce e alla Compagnia di GallipoliLecce-Gallipoli - Nella mattinata di oggi, 23 aprile, il Generale di Divisione Guido Mario Geremia si è recato in visita nella Caserma M.A.V.M. Giovanni ... corrieresalentino.it Controlli della Guardia di Finanza nei distributori di benzina, il 30 per cento è irregolareTrenta distributori su cento, nell'Oristanese, è risultato irregolare durante i controlli della Guardia di Finanza. Le Fiamme gialle, nelle ultime settimane, hanno intensificato le verifiche per prote ... rainews.it L'alto esponente della Guardia di Finanza ha avuto parole "al miele" per il centro sociale occupato di Centocelle. Il deputato e coordinatore romano di FdI Perissa non ha apprezzato, come anche il consigliere capitolino Rocca: "C'è mai stato, sa cos'è" - facebook.com facebook Spaccio di stupefacenti a Pordenone: due conviventi arrestati dalla Guardia di Finanza Droga venduta per tutto il 2025: sequestrati cocaina, marijuana, contanti e una pistola. L'indagine è partita da Zoppola Sebastiano Franco x.com