Il parlamento senegalese ha approvato una legge che introduce pene più severe per l’omosessualità, prevedendo ora una reclusione da cinque a dieci anni. La normativa colpisce anche associazioni e ong che si occupano di diritti umani e tutela delle minoranze sessuali. La legge entra in vigore immediatamente e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti disposizioni legislative in materia.

Il parlamento senegalese ha approvato una legge che inasprisce le pene per l’ omosessualità. D’ora in poi la pena potrà essere da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni di reclusione. La legge era stata presentata al parlamento il mese scorso dal primo ministro Ousmane Sonko (alla guida di un governo sedicente di sinistra). Il provvedimento è passato con 135 voti favorevoli e solo 3 astensioni. Non ci sono stati voti contrari. La nuova legge approvata dal parlamento prevede anche maggiori pene per chi “ promuove ” o “ finanzia ” l’omosessualità, nel tentativo di colpire associazioni, Ong e movimenti a favore della difesa dei diritti della comunità Lgbtq+: pene da tre a sette anni per chiunque “promuova” o “faciliti” relazioni tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Senegal inasprisce le pene per l’omosessualità: fino a 10 anni di carcere. La nuova legge colpisce anche associazioni e ong

Articoli correlati

Senegal: 10 anni di carcere per l’omosessualitàL’Assemblea nazionale del Senegal ha approvato all’unanimità un inasprimento delle pene per i rapporti omosessuali, fissando una condanna da cinque a...

Docente aggredito a Foggia, Sasso (FN) invoca la legge che inasprisce le pene per chi usa violenza contro il personale scolastico. Il genitore ha colpito l’insegnante dopo un rimprovero alla figliaIl deputato Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera, è intervenuto sull'aggressione...

10 anni di carcere se sei gay

Tutti gli aggiornamenti su Senegal inasprisce

Temi più discussi: Senegal, pene più severe contro i gay; Pena massima per i rapporti omosessuali raddoppia in Senegal; Il Senegal inasprisce le leggi e aumenta a 10 anni la pena per omosessualità e necrofilia nel Paese; In Senegal, un voto unanime inasprisce la repressione dell'omosessualità.

Il governo senegalese vuole raddoppiare le pene per le relazioni omosessualiIl 24 febbraio il primo ministro senegalese Ousmane Sonko ha annunciato di aver presentato un progetto di legge che inasprisce le pene per le relazioni omosessuali, in un contesto di aumento ... internazionale.it

Sono atti contro natura: in questo Paese i rapporti omosessuali diventano reati punibili con 10 anni di carcereUna legge che inasprisce le sanzioni contro le relazioni tra persone dello stesso sesso, raddoppiando la pena massima prevista. Accade in Senegal, dove l’Assemblea nazionale ha appena deciso con 135 v ... msn.com

Immaginate di rischiare fino a 10 anni di carcere perché amate una persona del vostro stesso sesso. In #Senegal il Parlamento ha approvato una nuova legge che inasprisce le pene contro le relazioni tra persone #gay, portandole fino a 10 anni di carcere. Il p - facebook.com facebook