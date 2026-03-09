Ricovero per i mezzi per Protezione Civile e Croce Rossa a San Bonifacio | termine prorogato

La Giunta regionale ha approvato la proroga fino al 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori presso il Comune di San Bonifacio, riguardanti la costruzione di un ricovero dedicato ai mezzi della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. L’intervento, finanziato con fondi del Bando 2022, riguarda la realizzazione di una struttura destinata a ospitare i veicoli di soccorso e assistenza.

«Con questa deliberazione – ha dichiarato l'assessore Elisa Venturini – la Regione conferma il proprio impegno concreto a sostegno del sistema di protezione civile e dei volontari che ogni giorno operano per la sicurezza delle nostre comunità. La proroga concessa al Comune di San Bonifacio è motivata da circostanze oggettive e non dipendenti dalla volontà dell'ente, legate alla stretta integrazione dell'intervento con un edificio principale finanziato con fondi PNRR". Il contributo regionale, pari a 100.000 euro su una spesa complessiva prevista di 130.000 euro, era stato concesso nell'ambito della graduatoria approvata a fine 2022, con un termine originario di conclusione fissato al 29 giugno 2025, successivamente prorogato al 29 dicembre 2025.