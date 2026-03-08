Juventus Carrarese Under 16 8-1 | bianconeri infallibili Pamé segna una tripletta

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 16, i bianconeri hanno vinto con un punteggio di 8-1. Durante l'incontro, uno dei giocatori della Juventus ha segnato una tripletta, contribuendo al risultato finale. La gara si è svolta come parte della ventunesima giornata del campionato 202526. La cronaca e i dettagli del match sono disponibili tramite le fonti ufficiali.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino annienta la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 8-1: sintesi e moviola. 80? FINE DEL MATCH 77? GOL DELLA JUVE- Castagneri al primo tiro in porta mette in rete, si aggiunge pure lui alla festa 74? OCCASIONE GAROFOLI- Pipitò fa tutto bene, regala a Garofoli che calcia ma viene murato. Angolo per i...