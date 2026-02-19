Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE | Pipitò chiude in bellezza il primo tempo

Nella partita tra Juventus e Spezia Under 16, Pipitò ha segnato il suo ultimo gol prima dell’intervallo, contribuendo alla vittoria della Juventus con un risultato di 6-1. La squadra torinese ha dominato il primo tempo, mettendo in mostra un’ottima organizzazione offensiva. Il match si è svolto davanti a un pubblico di tifosi entusiasti, che hanno assistito a una partita ricca di azioni rapide e goal spettacolari. La Juventus sembra aver preso il controllo della partita fin dai primi minuti.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 6-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 40? GOL DELLA JUVE- Mazzotta mette al centro forte e teso, Pipitò ben posizionato spinge in rete 38? Poco al termine della prima frazione, i ragazzi di Gridel non intendono abbassare i ritmi 34? PARATONA SU SALVAI- Azione meravigliosa della Juve, Pipitò appoggia di tacco e Salvai calcia all'incrocio.