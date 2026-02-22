Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE | di Pipitò il primo tiro in porta

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 0-0: sintesi e moviola. 29? Salvai cerca la gloria da fuori, alza troppo la mira della sua conclusione 25? CHANCE PER PIPITO'- Mazzotta scappa via sulla destra, mette al centro per Pipitò che impatta ma troppo debolmente per impensierire il portiere avversario 20? Errore di Salvai dopo una buona azione corale, i bianconeri devono ancora trovare i giusti varchi 15? Nessuna emozione sin qui, squadre allo studio reciproco 9? Scontro fra Pamé e Scognamillo, resta giù il portiere ospite ma si rialza subito 5? Prima chance per la Juve: Tufaro si sgancia bene ma calcia a lato 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:.