Durante la partita tra Torino e Inter, l’arbitro ha assegnato un rigore dopo aver valutato un tocco di braccio di un giocatore dell’Inter. Marelli ha analizzato le decisioni prese dall’arbitro Mariani, evidenziando come il dubbio sulla posizione del braccio di Carlos Augusto abbia influenzato il fischio. La moviola ha messo in luce i dettagli che hanno portato alla decisione, senza esprimere giudizi o opinioni.

Inter News 24 Moviola Torino Inter, Marelli analizza così il rigore fischiato dall’arbitro Mariani per un tocco, col braccio, di Carlos Augusto. Il clima attorno al mondo arbitrale resta incandescente, specialmente in relazione alle recenti voci di un presunto sistema volto a favorire l’Inter. Tuttavia, il campo sembra restituire una realtà differente e decisamente più complessa. Durante l’ultima sfida di campionato, la squadra guidata da Cristian Chivu ha subito il pareggio del Torino a causa di un calcio di rigore che ha lasciato più di un interrogativo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il contatto incriminato riguarda un fallo di mano di Carlos Augusto, valutato dall’arbitro Mariani come meritevole della massima punizione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Torino Inter, Marelli analizza il rigore: «Ecco perché Mariani era in dubbio. Il braccio di Carlos Augusto…»

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