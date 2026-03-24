Rigore Juventus Sassuolo l’analisi a Open Var | Decisione corretta il tocco di braccio di Idzes c’è Le parole sull’episodio

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, è stato assegnato un rigore alla Juventus dopo un'analisi a Open Var. L'episodio riguardava un tocco di braccio di un giocatore del Sassuolo, che è stato giudicato regolare dagli arbitri. La decisione di concedere il rigore è stata confermata dopo la revisione dell'azione.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Giudice Sportivo Serie A, stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata Hojlund parla del Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito ma io non ho mai mollato» Morto Gino Paoli, ci lascia uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodio Articoli correlati Rigore Juve Sassuolo, Tonolini a Open VAR: «Il tocco di braccio di Idzes c’è, corretta la decisione. Ma ecco qual era la difficoltà maggiore»di Redazione JuventusNews24Rigore Juve Sassuolo, Tonolini ai microfoni di Open Var ha analizzato la vicenda confermando come la decisione... Leggi anche: Braccio di Idzes in area, arbitro fischia rigore: episodio in Juventus-Sassuolo Aggiornamenti e notizie su Rigore Juventus Sassuolo Temi più discussi: Braccio Idzes su Vlahovic, giusto rigore? Proteste in Juventus-Sassuolo; Cos'è successo prima del rigore sbagliato da Locatelli in Juventus-Sassuolo: il retroscena con sfogo di Spalletti; Juventus-Sassuolo, polemiche sul rigore: per Marelli giusto punire il fallo di mano di Idzes su Vlahovic, il motivo; De Luna: l'attacco della Juve è tutto fumo e poco arrosto. Locatelli? Un rigore davvero molle. Arbitri, Tonolini: Chiaro il rigore in Juventus-Sassuolo, in Milan-Torino...Intervenuto ai microfoni di Open Var su Dazn il componente della CAN Mauro Tonolini ha analizzato i casi arbitrali più discussi dell'ultimo weekend, soffermandosi su quanto accaduto in ... fantacalcio.it Juventus-Sassuolo 1-1, pagelle: Pinamonti rimonta un grande Yildiz, Locatelli tradisce Spalletti su rigoreJuventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz illude ma Pinamonti frena la corsa Champions della Vecchia Signora. Si rivedono Milik e Vlahovic, Muric para a Locatelli il rigore della vittoria ... sport.virgilio.it Le prime dichiarazioni di Locatelli dopo il rigore sbagliato in Juventus-Sassuolo: "Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire a un errore è lavorare ancora più duramente" x.com Zilliani dura critica al sistema arbitrale per avere concesso penalty alla Juve in Juventus Sassuolo e anche a Dazn. Si torna a discutere dell’episodio del rigore assegnato durante Juventus-Sassuolo, una decisione che ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori - facebook.com facebook