A Torino, in via Nizza, un’associazione offre ogni mattina una colazione a circa 130 persone senza dimora. L’iniziativa mira a garantire un pasto e un momento di conforto a chi si trova in difficoltà. L’attività viene svolta dall’Associazione La Carità di Santa Luisa, che ogni giorno si prende cura di chi vive in strada. La distribuzione si svolge in modo regolare e senza interruzioni.

? Cosa sapere L'Associazione La Carità di Santa Luisa serve 130 senzatetto ogni mattina in via Nizza.. Nel 2025 la struttura ha assistito 1772 persone con un raddoppio della componente femminile.. Alle 7:20 di un martedì mattina in via Nizza 24 a Torino, una fila silenziosa di circa cento persone attende davanti ai locali delle suore vincenziane per ricevere il primo conforto della giornata. Mentre la città torinese inizia lentamente i propri movimenti, l’Associazione La Carità di Santa Luisa apre le porte per offrire molto più di un semplice pasto. Tra le 7:20 e le 8:45, un flusso costante di persone senza fissa dimora, che oscilla tra le 100 e le 130 unità, si affida alla struttura per una colazione gratuita composta da caffè caldo e cibo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il rifugio di via Nizza: colazione e dignità per i senzatetto

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