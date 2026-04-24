Crolla palazzina a Napoli era rifugio dei senzatetto

Nella notte a Napoli, un edificio abbandonato è crollato, causando preoccupazioni tra i residenti. La struttura, utilizzata come rifugio dai senzatetto, è stata ispezionata dalle squadre di soccorso, che hanno concluso le ricerche senza trovare persone sotto le macerie. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti o vittime e le cause del crollo sono ancora da accertare.

A Napoli, nella notte, è crollato un edificio abbandonato: rifugio per i senzatetto, dopo le ricerche, è stata esclusa la presenza di persone sotto le macerie. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crolla palazzina a Napoli, era rifugio dei senzatetto Crolla palazzina a Napoli, era rifugio dei senzatetto Notizie correlate Niscemi, crolla una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico: era nella zona rossaLa frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico . Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa(Adnkronos) – Una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio nella zona rossa di Niscemi (Caltanissetta). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzina di quattro piani in centro: si scava tra le macerie; Napoli, crolla una palazzina nella notte. Si scava tra le macerie; Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana. Manfredi: Basta case abbandonate, sono pericolo; Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: Non ci sono persone coinvolte. Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it Napoli, crolla palazzina a Porta Capuana: si cerca tra le macerie(LaPresse) Una palazzina disabitata è crollata intorno all'una di notte a Napoli, in via Siniscalchi, vicino a piazza Enrico De Nicola e Porta Capuana. A crollare è stata ... ilmessaggero.it Quotidiano Nazionale. . Notte di paura a Napoli, dove è crollata una palazzina abbandonata di quattro piani in zona Porta Capuana. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta tra macerie ed escavatori per escludere la presenza di persone coinvolte, anche c - facebook.com facebook