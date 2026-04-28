Torino il Cardinale guida la grande festa del Cottolengo

Il 30 aprile, il cardinale Roberto Repole presiederà una celebrazione solenne presso il Cottolengo di Torino. La cerimonia coinvolgerà la comunità locale e si svolgerà nel rispetto delle tradizioni religiose. La giornata vedrà la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti della diocesi. L’evento è annunciato come un momento importante per la comunità religiosa e per il territorio.

? Cosa sapere Il cardinale Roberto Repole presiederà la celebrazione solenne al Cottolengo di Torino il 30 aprile.. L'evento segna l'avvio del percorso spirituale verso il bicentenario del carisma nel 2027.. Il cardinale Roberto Repole presiederà la celebrazione solenne di giovedì 30 aprile presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, segnando il culmine delle festività per San Giuseppe Benedetto Cottolengo. L’evento si inserisce in un percorso spirituale che prepara la comunità al bicentenario del carisma cottolenghino, previsto per il 2027, focalizzandosi sul binomio tra fede e divina provvidenza. La giornata di giovedì vedrà una sequenza serrata di momenti liturgici e sociali all’interno del complesso torinese, con una partecipazione che spazia dai residenti alle diverse realtà che operano nella struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il Cardinale guida la grande festa del Cottolengo Notizie correlate Grande festa ad Arezzo per la Madonna del Conforto: solenne pontificale con il cardinale PizzaballaAREZZO – Grande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la solennità della Madonna del Conforto. Torino è la capitale del CO2: Torino guida l’Italia per emissioni?? Cosa sapere Torino registra 19 milioni di tonnellate di CO2 emesse secondo l'analisi Resolglass 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il cardinal Marengo guida i vescovi dell’Asia Centrale; Papa Francesco e la Chiesa italiana. Ci ha dato il coraggio di sognare; Il cardinale cuneese Giorgio Marengo, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale dell’Asia Centrale; Piercarlo Rossi nominato Presidente della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri. Da Bra a Torino per la catechesi dedicata agli adulti con il cardinale Repole«Che cosa cercate?». Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, invita gli adulti della due diocesi (dai 30 anni in su) ad un cammino di catechesi per riscoprire L’uomo e i ... targatocn.it Repole nuovo presidente dei vescovi di Piemonte e Valle d'AostaL'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, il cardinale Roberto Repole, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale piemontese, l'elezione è avvenuta durante la sessione ordinaria svoltasi a ... avvenire.it #TorinoInter da un punto di vista inedito - facebook.com facebook A #Torino Presentazione podcast "STILL ALIVE" Mercoledì 29 aprile, ore 19:00 Volere la Luna, Via Trivero 16 Un podcast prodotto da Noise Reduction Studios, nato per dar voce a chi non ce l’ha: ci racconta la vita di Amal, una giovane donna di #Gaza @amn x.com