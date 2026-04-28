A Torino, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare dieci scatole di scarpe per un valore di circa 4.000 euro in via Prati. Durante il tentativo, il sospettato è rimasto ferito e successivamente è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine. La polizia ha confermato l'intervento e il fermo dell’individuo, che aveva già uno storico di precedenti.

? Cosa sapere Un uomo di 36 anni è stato arrestato in via Prati a Torino.. Il sospettato ferito ha tentato di rubare dieci scatole di scarpe per 4mila euro.. Un uomo di 36 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato dalle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico dopo aver infranto la vetrina di un negozio in via Prati a Torino, zona piazza Solferino, sottraendo dieci scatole di calzature per un valore di circa 4mila euro. Il colpo è avvenuto nel cuore del quartiere, dove il silenzio della zona è stato interrotto dal rumore del vetro mandato in frantumi. Il piano del trentaseienne si è però rivelato fallimentare grazie alla rapidità di un testimone che, accorgendosi del furto in corso presso l’attività commerciale, ha immediatamente allertato il 112 NUE.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, furto di scarpe in via Prati: ladro ferito arrestato

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rompe il vetro della boutique di lusso e ruba 4mila euro di scarpe: arrestato; Da Orbassano ad Albenga per commettere furti a raffica in negozi: arrestate due ladre in trasferta; Prende un paio di scarpe dallo scaffale e le nasconde nello zaino: arrestato; Furto alla Malga di Romeno: arrestati padre e figlio, rubato un bottino da 650mila euro.

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