Topolino – Sul numero 3673 arriva una grande storia a fumetti ispirata a Il meraviglioso mago di Oz

Da nerdpool.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo numero di Topolino, il 3673, viene pubblicata una storia a fumetti ispirata a

Il viaggio oltre l’arcobaleno ha inizio sul numero  3673 del settimanale  Topolino  – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it  da mercoledì 15 aprile  – con il primo episodio di una nuova, straordinaria avventura ambientata nel meraviglioso mondo di Oz,  Il meraviglioso mago di Oz. Un racconto ricco di meraviglia, emozione e colpi di scena, scritto da  Francesco Artibani  e disegnato da  Paolo Mottura, autore anche della splendida e coloratissima cover del numero che per l’occasione guida i lettori lungo la celebre Strada di Mattoni Gialli. La storia si sviluppa in tre parti, e debutta proprio su questo numero con il suo primo capitolo; il secondo e il terzo episodio saranno pubblicati rispettivamente su  Topolino  3674  e  3675.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3673 arriva una grande storia a fumetti ispirata a “Il meraviglioso mago di Oz”

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