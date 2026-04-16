Nel nuovo numero di Topolino, il 3673, viene pubblicata una storia a fumetti ispirata a

Il viaggio oltre l’arcobaleno ha inizio sul numero 3673 del settimanale Topolino – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 aprile – con il primo episodio di una nuova, straordinaria avventura ambientata nel meraviglioso mondo di Oz, Il meraviglioso mago di Oz. Un racconto ricco di meraviglia, emozione e colpi di scena, scritto da Francesco Artibani e disegnato da Paolo Mottura, autore anche della splendida e coloratissima cover del numero che per l’occasione guida i lettori lungo la celebre Strada di Mattoni Gialli. La storia si sviluppa in tre parti, e debutta proprio su questo numero con il suo primo capitolo; il secondo e il terzo episodio saranno pubblicati rispettivamente su Topolino 3674 e 3675.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3673 arriva una grande storia a fumetti ispirata a “Il meraviglioso mago di Oz”

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