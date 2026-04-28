Ton Koopman dirige Mozart al Teatro Malibran

Al Teatro Malibran si è tenuto un concerto dedicato a Mozart, con l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice impegnati in un'esecuzione diretta da Ton Koopman. Il direttore, noto interprete del repertorio classico e barocco, ha guidato l'ensemble in un programma interamente dedicato al compositore austriaco. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e appassionato.

L'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice sono protagonisti di un concerto interamente dedicato a Mozart sotto la direzione di Ton Koopman, uno dei più autorevoli interpreti del repertorio classico e barocco.Il programma si apre con il mottetto Ave verum corpus KV 618, pagina di intensa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate ’Tutto Mozart’ al Giglio. Zubin Mehta dirige l’Orchestra del MaggioUn appuntamento di grande prestigio arricchisce la stagione musicale del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Leggi anche: Michele Riondino ad Agropoli: dirige e interpreta “Art” al Teatro De Filippo Panoramica sull’argomento Mozart, Ton Koopman dirige la Grande Messa K 427, uno degli incompiuti di MozartTon Koopman dirige la Grande Messa K 427, uno degli incompiuti di Mozart. Sarà il celebre direttore, punta di diamante tra i più accreditati interpreti del repertorio antico, che giovedì 18 aprile ... ilmessaggero.it Santa Cecilia, Koopman dirige MozartROMA, 16 APR - La Messa in do minore K 427, rimasta incompiuta, e la sinfonia n. 41 Jupiter sono i due capolavori di Mozart scelti dal maestro Ton Koopman per l'appuntamento della stagione sinfonica ... lagazzettadelmezzogiorno.it