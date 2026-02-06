’Tutto Mozart’ al Giglio Zubin Mehta dirige l’Orchestra del Maggio
Questa sera al Teatro del Giglio Giacomo Puccini si tiene un concerto molto atteso. Zubin Mehta dirige l’Orchestra del Maggio, portando sul palco un repertorio dedicato a Mozart. La serata promette di essere un momento speciale per gli appassionati di musica classica.
Un appuntamento di grande prestigio arricchisce la stagione musicale del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Martedì 10 dalle 21, il palcoscenico accoglierà il Maestro Zubin Mehta (nella foto di Simone Donati), che dirigerà l’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nel concerto ’ Tutto Mozart ’, interamente dedicato agli ultimi tre capolavori sinfonici del genio salisburghese. Il programma propone un percorso di straordinaria intensità artistica attraverso le Sinfonie n. 39 in mi bemolle maggiore K. 543, n. 40 in sol minore K. 550 e n. 41 in do maggiore K. 551. Composte in rapida successione a Vienna nell’estate del 1788, queste opere rappresentano il vertice della produzione sinfonica mozartiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
