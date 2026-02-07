Michele Riondino ad Agropoli | dirige e interpreta Art al Teatro De Filippo

Questa sera ad Agropoli, Michele Riondino porta in scena “Art” al Teatro Eduardo De Filippo. L’attore e regista sarà presente alle 20 per dirigere e interpretare la piece, che fa parte della stagione teatrale in corso. Il pubblico si prepara a un evento che promette emozioni e riflessioni, con il teatro come protagonista.

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Agropoli al Teatro Eduardo De Filippo. Martedì 10 febbraio, alle ore 20.45, l'attore e regista Michele Riondino porterà in scena lo spettacolo "Art", commedia scritta dalla drammaturga Yasmine Reza. Si tratta del sesto evento inserito nel calendario della stagione 2025-26. L'opera, ambientata a Parigi alla fine degli anni Ottanta, analizza le dinamiche relazionali tra tre amici: Serge, Yvan e Marc. La trama prende avvio quando Serge acquista, per una somma ingente, un dipinto del maestro Antrios che si presenta come una grossa tela bianca.

