Piacenza Jazz Fest | Il Concorso Bettinardi premia le nuove voci del jazz italiano in finale sabato 21 febbraio

Il Piacenza Jazz Fest si svolge per il secondo anno consecutivo, dopo che il Concorso Bettinardi ha scelto di premiare i giovani talenti emergenti del jazz italiano. La gara, che si concluderà sabato 21 febbraio, vede in finale cinque artisti provenienti da diverse regioni, pronti a esibirsi davanti a una giuria di esperti. La manifestazione, ormai punto di riferimento per la scena jazz locale, coinvolge anche numerosi appassionati che affollano il teatro municipale ogni sera.

Le Voci del Jazz Italiano in Finale a Piacenza: Il Concorso Bettinardi Scrive il Futuro del Genere. Piacenza si prepara ad accogliere le nuove promesse del jazz italiano. Sabato 21 febbraio 2026, il Milestone Live Club ospiterà la terza finale del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, un’occasione cruciale per cinque giovani cantanti che aspirano a lasciare il segno in un panorama musicale in continua evoluzione. L’evento, parte del Piacenza Jazz Fest 2026, rappresenta un trampolino di lancio per le vincitrici, offrendo visibilità e opportunità di crescita professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

