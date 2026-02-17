Piacenza Jazz Fest | Il Concorso Bettinardi premia le nuove voci del jazz italiano in finale sabato 21 febbraio
Le Voci del Jazz Italiano in Finale a Piacenza: Il Concorso Bettinardi Scrive il Futuro del Genere. Piacenza si prepara ad accogliere le nuove promesse del jazz italiano. Sabato 21 febbraio 2026, il Milestone Live Club ospiterà la terza finale del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, un’occasione cruciale per cinque giovani cantanti che aspirano a lasciare il segno in un panorama musicale in continua evoluzione. L’evento, parte del Piacenza Jazz Fest 2026, rappresenta un trampolino di lancio per le vincitrici, offrendo visibilità e opportunità di crescita professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Cinque voci per il futuro del jazz italiano, al Milestone prosegue il concorso nazionale Bettinardi
Tra grandi maestri, nuove voci e dialoghi sonori: il cartellone del Piacenza jazz fest 2026
Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
