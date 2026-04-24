Tommaso Fiazza | Chiarezza sull' incarico di direttore della nuova unità complessa dell' Azienda ospedaliero-universitaria

Un membro dell'assemblea ha richiesto un chiarimento sulla tempistica di assegnazione dell'incarico di direttore della nuova unità operativa complessa di chirurgia generale e alte vie digestive presso un'azienda ospedaliero-universitaria. Ha anche chiesto dettagli sulla retribuzione di posizione prevista per questa posizione. La richiesta è stata presentata in una seduta della giunta, senza ulteriori precisazioni sui soggetti coinvolti.

La giunta chiarisca le tempistiche di assegnazione dell'incarico di direttore della nuova Unità operativa complessa di chirurgia generale e alte vie digestive dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma e la retribuzione di posizione che gli è stata assegnata. Inoltre, dica da quanto tempo la.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate 'World's Best Hospitals 2026': Newsweek premia l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche a livello mondialeANCONA – Indicatori di qualità, raccomandazioni da parte dei colleghi, esperienze ed esiti riferiti dai pazienti ricoverati. Tommaso Fiazza: "Fare il punto sull'avanzamento del progetto all'edificio ex Zucconi a Solignano"La Regione faccia il punto sull'avanzamento dei lavori all'edificio ex Zucconi, destinato ad ospitare ambulatori medici e spazi per le associazioni,...