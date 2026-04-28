Tommasi | Solidarietà a Rocchi e Gervasoni il campionato andrà avanti con stabilità

Il presidente dell’associazione italiana arbitri ha espresso solidarietà nei confronti di due colleghi coinvolti in recenti episodi. Ha affermato che il campionato continuerà regolarmente, mantenendo la stabilità. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa e si riferisce alla situazione degli arbitri e alla prosecuzione delle competizioni sportive. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle circostanze specifiche che hanno portato a queste affermazioni.

. Le dichiarazioni del nuovo designatore. Nello spazio di approfondimento “ OpenVar ” su DAZN, Dino Tommasi, responsabile ad interim della CAN dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, è intervenuto per fare il punto sulla situazione dell’AIA e analizzare gli episodi arbitrali dell’ultimo turno. Il dirigente ha voluto innanzitutto ribadire il sostegno del settore ai colleghi coinvolti nell’inchiesta di Milano: ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata « Tutto il gruppo arbitrale esprime solidarietà e vicinanza a Rocchi e ad Andrea Gervasoni. Siamo pronti, sereni e determinati a portare a termine il campionato con stabilità ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tommasi: «Solidarietà a Rocchi e Gervasoni, il campionato andrà avanti con stabilità» Notizie correlate Leggi anche: Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni Caso Arbitri, Dino Tommasi nuovo designatore ad interim fino a fine campionato dopo autosospensione di Gianluca RocchiDino Tommasi è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino al termine di questo campionato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inchiesta sul calcio, Dino Tommasi nuovo designatore arbitri al posto di Gianluca Rocchi; Chi è Dino Tommasi, il disegnatore ad interim scelto dall'AIA dopo l'uscita di Rocchi; Caso Rocchi, Dino Tommasi designatore arbitrale fino a fine stagione | LIVE; Caso arbitri, Dino Tommasi prende il posto di Rocchi ad interim fino alla fine del campionato. Nessun indagato nell'Inter. La solidarietà di Dino Tommasi a Rocchi e Gervasoni: Vicinanza forte da tutti gli arbitriLa giornata di oggi ha fatto segnare il debutto a Open Var, nella sua nuova veste di designatore arbitrale di Serie A e B, di Dino Tommasi. L’ex. tuttomercatoweb.com Tommasi: Avanti con stabilità. Sono solidale con Rocchi e GervasoniDino Tommasi, nuovo responsabile ad interim della CAN dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, ha aperto il suo intervento su OpenVar con un messaggio di sostegno: Tutto il ... tuttojuve.com #Tommasi: “Mando un messaggio di solidarietà a #Rocchi e #Gervasoni. Vogliamo finire bene la stagione” x.com C’era curiosità per il debutto di Dino Tommasi come designatore arbitrale ad interim - facebook.com facebook