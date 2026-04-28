Ieri mattina, intorno alle 11, un uomo si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo. Si tratta di un uomo di nome Francesco Dolci, coinvolto nelle indagini in relazione a un caso che riguarda la tumulazione di una persona. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria e riguarda presunte manomissioni di una tomba. La procura sta analizzando gli elementi raccolti e ascoltando le persone coinvolte.

Bergamo – Francesco Dolci si è presentato spontaneamente in procura ieri mattina, intorno alle 11. Assistito dall’avvocato Eleonora Prandi, ha depositato agli uffici di piazza Dante altro materiale, a suo dire “utile a far luce sul caso” di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall’ex compagno, la cui tomba nel cimitero di Strozza è stata profanata e la testa asportata. Si tratta di una memoria in cui sarebbero elencati alcuni nomi di persone che avevano avuto a che fare con Pamela. Una tappa lampo, quella di Dolci, che non ha interloquito con nessun magistrato (il pm Giancarlo Mancusi, titolare del fascicolo, e con la pm Ruggeri, che dovrà eseguire gli accertamenti sulle denunce presentate da Dolci, riunite in un fascicolo) limitandosi a depositare il materiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mistero di Pamela Genini: “Chi ha profanato la tomba non voleva staccarsi da lei”

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