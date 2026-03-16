Metastasi al cervello radiochirurgia più efficace e meno invasiva all’ospedale Sant’Andrea di Roma

All'ospedale Sant’Andrea di Roma viene utilizzato il sistema 'HyperArc' per trattare le metastasi cerebrali, in particolare quando sono multiple. Questa tecnologia di radiochirurgia si distingue per essere più efficace e meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali. La procedura consente di indirizzare con precisione le lesioni nel cervello e viene impiegata in casi complessi di metastasi multiple.

(Adnkronos) – Si chiama 'HyperArc' e rappresenta una delle innovazioni più significative per il trattamento delle metastasi cerebrali, specialmente quando sono multiple. Da qualche tempo è in uso presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, uno dei pochi centri in Italia a impiegare questa tecnologia che permette di somministrare dosi elevate di radiazioni in modo estremamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Psichiatria di precisione all’ospedale Sant’Andrea di Roma, terapie più tollerabili ed efficaci(Adnkronos) – La medicina di precisione ha rimesso il paziente al centro sviluppando ogni trattamento sulle sue caratteristiche specifiche:... Al Policlinico arriva il "Flexitron", radioterapia super mirata e meno invasiva per i tumori femminili/ VIDEOLa brachiterapia è una tecnica radioterapica altamente specialistica che consente di somministrare radiazioni direttamente all’interno o in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Metastasi al cervello radiochirurgia... Metastasi al cervello, radiochirurgia più efficace e meno invasiva all'ospedale Sant'Andrea di Roma'Quello che utilizziamo è un software avanzato integrato agli acceleratori lineari disponibili in reparto che automatizza la pianificazione e l'erogazione della radioterapia stereotassica'. Lo spiega ... adnkronos.com Raro tumore al cervello rimosso con una tecnica endoscopica mininvasiva: l'intervento al Sant'AndreaUn raro tumore del cervello, delle dimensioni di una pallina da tennis, è stato rimosso con successo all’ospedale Sant’Andrea grazie a una tecnica mininvasiva che ha permesso al paziente, un uomo di ... romatoday.it