Tiro a volo Italiano di Elica | Barillà domina al Tav Falco

Nella seconda prova del campionato di tiro a volo, l’atleta siciliana si è aggiudicata sia la classifica assoluta che quella femminile al Tav Falco. Nel settore Junior, il vincitore è stato un atleta che risiede nella stessa regione. La competizione ha visto partecipanti di diverse età, con risultati che hanno determinato i vincitori di categoria.

L’atleta siciliana vince assoluto e Ladies nella seconda prova del campionato. Tra gli Junior successo di Monaco. Il Campionato Italiano di Elica 2026 ha fatto tappa al Tav Falco di Castel Volturno, dove sabato 25 aprile si è disputata la seconda prova stagionale. L’evento ha richiamato 123 specialisti del tiro al bersaglio bianco-arancio provenienti da tutta Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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