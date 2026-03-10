Tiro a volo Olivieri vince la prima prova del Campionato Italiano di Elica

Al Tav Bologna di Casalecchio di Reno si sono svolti i primi incontri del Campionato Italiano di Tiro a volo, con 173 tiratori che hanno preso parte alla prima prova. La competizione ha segnato l'inizio ufficiale della stagione e ha visto Olivieri emergere come vincitore della prima tappa, in un evento che ha riunito appassionati provenienti da diverse regioni.

Al Tav Bologna di Casalecchio di Reno 173 tiratori hanno inaugurato la stagione tricolore della specialità amatoriale del bersaglio bianco-arancio. Successi per Aldo Olivieri nell’Assoluta, Emanuela Barillà tra le Ladies e Alessio Monaco tra gli Junior. È iniziata ufficialmente la corsa ai Titoli Tricolori di Elica 2026. Nel fine settimana appena trascorso, sabato 7 marzo, il Tav Bologna di Casalecchio di Reno (BO) ha ospitato la prima prova del Campionato Italiano della specialità amatoriale del bersaglio bianco-arancio, richiamando sulle pedane 173 tiratori. La gara ha offerto un livello tecnico elevato e grande equilibrio soprattutto nella classifica Assoluta, dove per stabilire il podio è stato necessario uno spareggio tra quattro atleti. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Biker alla conquista della collina. Prima prova del campionato italiano sui sentieri tra Castelnuovo e LuniDa giorni i volontari stanno tirando a lucido i sentieri delle colline che dominano la vallata del Magra. Leggi anche: Tiro a volo: Italia, nel mirino la prima tappa di Coppa del Mondo a Tangeri Approfondimenti e contenuti su Campionato Italiano di Argomenti discussi: Olivieri d’oro alla 1ª prova dell’Italiano di Elica. Tiro a volo, a Bologna la prima prova del Campionato Italiano di ElicaCon l’avvio del terzo mese della stagione agonistica 2026 il calendario federale FITAV entra nel vivo. Tra il proseguimento dei Campionati Regionali Invernali e diversi appuntamenti di caratura nazion ... cacciapassione.com Tiro a volo ligure, assegnati i titoli dei Campionati Invernali tra Fossa Olimpica e UniversaleNegli ultimi due weekend del mese di febbraio sono terminati i Campionati d’Inverno di Tiro a Volo Specialità Fossa Olimpica e specialità Fossa Universale . Le finali si sono disputate presso il Tiro ... liguriasport.com