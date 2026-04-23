Tiro a volo il calendario del weekend | Skeet Elica e Compak Sporting protagonisti

Questo fine settimana in Italia si svolgono numerosi eventi di tiro a volo, con competizioni di skeet, elica e compak sporting previste in diverse regioni. Sabato 25 e domenica 26 aprile si terranno gare di livello nazionale e regionale, tra cui gran premi e campionati italiani, coinvolgendo impianti distribuiti su cinque diverse aree del paese. Le manifestazioni riuniscono atleti e appassionati provenienti da varie parti del territorio.

Sabato 25 e domenica 26 aprile appuntamenti in tutta Italia tra Gran Premi, Campionato Italiano e Regionali Estivi: coinvolti impianti in cinque regioni. Il mese di aprile si chiude con un programma intenso per il tiro a volo italiano. Nel weekend del 25 e 26 aprile sono in calendario diverse competizioni su tutto il territorio nazionale, dedicate sia alle specialità olimpiche che a quelle amatoriali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Tiro a volo, il calendario del weekend: Club Cup di Compak Sporting e titoli invernali a VetrallaIl terzo fine settimana di marzo propone numerosi appuntamenti nel calendario federale del Tiro a Volo italiano, con gare dedicate sia agli agonisti...

Tiro a Volo: Battisti Campione Invernale di Compak SportingÈ stato un Campionato Invernale di altissimo profilo tecnico quello andato in scena al Tav San Fruttuoso, teatro dell’edizione 2026 del Tricolore di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: A Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting; Tiro a volo, oltre 200 giovani in pedana per il Primo Gran Premio 2026; All’Università dell’Aquila la conferenza didattica sul Tiro a Volo; Michael e Katiuscia Spada vincono il 2° Gran Premio Golden.

Tiro a volo, il calendario del weekend: Skeet, Elica e Compak Sporting protagonistiSabato 25 e domenica 26 aprile appuntamenti in tutta Italia tra Gran Premi, Campionato Italiano e Regionali Estivi: coinvolti impianti in cinque regioni. Un fin ... sportface.it

Fitav, a Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak SportingNel weekend del 18 e 19 aprile gli specialisti del Percorso Caccia in gara al Tav San Martino di Rio Salso. In programma anche i Campionati Regionali Estivi in ... sportface.it

A Tavullia, sulle pedane del TAV San Martino Rio Salso, il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting ha messo insieme 280 tiratori da tutta Italia in un weekend dove ogni serie ha fatto la differenza. Duelli punto su punto, spareggi tirati, podi conquistati con - facebook.com facebook