Time in Jazz | il tributo a Miles Davis accende la Sardegna

A giugno si apre la 39ª edizione di Time in Jazz, un festival dedicato alla musica e alla cultura, con un omaggio a Miles Davis in occasione del suo centenario. La manifestazione si svolge in 16 località tra giugno e agosto, coinvolgendo artisti e pubblico provenienti da diverse parti. Paolo Fresu, principale organizzatore, ha annunciato l’evento a Parigi, sottolineando l’importanza di questa celebrazione musicale per la Sardegna.

? Cosa sapere Paolo Fresu presenta la 39a edizione di Time in Jazz a Parigi per la Sardegna.. Il festival celebra il centenario di Miles Davis tra giugno e agosto in 16 località.. A Parigi, presso la sede dell’Istituto italiano di Cultura, Paolo Fresu ha presentato ufficialmente la 39a edizione di Time in Jazz, un festival che dal 1988 si rinnova portando la musica jazz tra i vicoli e le piazze della Sardegna settentrionale. L’appuntamento estivo, che vede Berchidda come fulcro principale insieme ad altri 15 centri tra cui Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luras, Oschisi, Olbia, Porto Rotondo, Puntaldia, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania (l’Agnata) e Viddalba, quest’anno celebra un anniversario speciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Time in Jazz: il tributo a Miles Davis accende la Sardegna Notizie correlate Leggi anche: Time in jazz, 39esima edizione nel segno di Miles Davis Adele tributo in jazz al Miles Davis, Federica Amoroso fa rivivere le canzoni dell'artistaUna serata dedicata alla straordinaria voce di Adele, artista capace di emozionare milioni di ascoltatori con interpretazioni intense e melodie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Time in Jazz 2026, il festival di Paolo Fresu omaggia il secolo di Miles Davis; Time in jazz, 39esima edizione nel segno di Miles Davis; Time in Jazz torna tra Berchidda e altre località del Nord Sardegna. Oltre 70 eventi, festival dedicato a Miles Davis; Time in Jazz 2026 dedicato a Miles Davis. Time in Jazz 2026, il festival di Paolo Fresu omaggia il «secolo» di Miles DavisDal 19 al 21 giugno e poi dall’8 al 21 agosto tra Berchidda e il nord della Sardegna la 39esima edizione della kermesse ... ilsole24ore.com La 39ª edizione di Time in Jazz 2026 omaggia Miles Davis in SardegnaLa trentanovesima edizione di Time in Jazz, appuntamento di spicco estivo in Sardegna, celebra il centenario della nascita di Miles Davis. Il festival, ideato e diretto da Paolo Fresu dal 1988, è stat ... it.blastingnews.com Hendrix morì il 18 settembre 1970. Miles partecipò al suo funerale e ne fu devastato, al punto che quello fu l'ultimo funerale a cui partecipò. Jimi Hendrix e Miles Davis si incontrarono in un barbiere. Hendrix era all'apice della sua carriera e Miles stava rivoluzio - facebook.com facebook In Conservatorio a Napoli l'omaggio a Miles Davis e John Coltrane. Nel centenario della nascita in occasione della Giornata internazionale del jazz #ANSA x.com