Adele tributo in jazz al Miles Davis Federica Amoroso fa rivivere le canzoni dell' artista

Federica Amoroso ha interpretato in chiave jazz le canzoni di Adele durante una serata dedicata all’artista. Lo spettacolo ha riproposto alcune delle hit più famose della cantante inglese, rivisitate con un arrangiamento che richiama lo stile di Miles Davis. La cantante ha dato nuova vita ai brani, coinvolgendo il pubblico con la sua voce e l’atmosfera creata dal gruppo musicale.

Una serata dedicata alla straordinaria voce di Adele, artista capace di emozionare milioni di ascoltatori con interpretazioni intense e melodie indimenticabili. Al Miles Jazz Club le sue canzoni più celebri rivivranno in una raffinata veste jazz, tra armonie eleganti, groove delicati e atmosfere avvolgenti. Da Someone Like You a Hello, da Rolling in the Deep a Skyfall, un viaggio musicale tra emozione, potenza vocale e grande sensibilità interpretativa. Protagonista della serata la voce intensa di Federica Amoroso, capace di affrontare con eleganza e personalità il repertorio di Adele. Gli arrangiamenti e la tromba di Benny Amoroso arricchiscono il progetto con raffinate sfumature jazz.