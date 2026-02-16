MetJazz si parte stasera Nel segno di Miles Davis

Stasera al Metastasio prende il via MetJazz, un evento dedicato a Miles Davis che festeggia il centenario della nascita del famoso trombettista. La serata si concentra sul primo concerto della XXXI edizione, intitolato Seven (Giant) Steps to Heaven, ispirato all’album di Davis del 1963. La manifestazione, che durerà fino al 27 marzo, include sette serate principali, 11 concerti e la partecipazione di 41 musicisti. Tra le attività, ci sono anche film, incontri e conferenze per approfondire la musica di Davis e Coltrane.

Stasera al Metastasio da ricordare il primo concerto della XXXI edizione di MetJazz, dal titolo Seven (Giant) Steps to Heaven dal famoso album di Miles Davis del 1963: il festival celebra il centenario dalla nascita di due giganti, Davis e John Coltrane, con sette serate principali, 11 concerti, 41 musicisti in scena, film, incontri e conferenze fino al 27 marzo. Si parte alle 21 con In a Miles Way, un omaggio al maestro da parte di un ottetto che è una sorta di all stars intergenerazionale della scena jazz toscana: sul palco saliranno Franco Baggiani (tromba), Diego Carraresi (sax soprano e arrangiamenti), Marco Ortolani (sax alto), Stefano Scalzi (trombone), Giacomo Downie (sax baritono), Valerio Morelli (chitarra), Filippo Pedol (contrabbasso) e Andrea Melani (batteria).