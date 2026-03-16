Battiti Live Spring 2026 il cast completo con Michelle Hunziker e quando guardarlo

Da dilei.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Battiti Live in versione primaverile con il cast completo che include Michelle Hunziker. Lo spettacolo musicale, molto seguito, sarà trasmesso prossimamente e promette di portare sul palco artisti e performer di rilievo. La data di messa in onda e i dettagli sulla programmazione sono ancora da definire, mentre i fan attendono di scoprire quali performance verranno proposte.

Torna Battiti Live . in versione primaverile. Il popolare show musicale, tradizionalmente destinato ai mesi estivi, approderà su Canale 5 con un’edizione speciale: condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di Alvin, TIM Battiti Live Spring sarà trasmesso prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Le tre puntate del Festival saranno invece realizzate a Ferrara venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo. Battiti Live Spring, il cast completo. Anche quest’anno, Battiti Live promette al pubblico di Canale 5 tre serate all’insegna della grande musica. Nella speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, saliranno sul palco alcuni tra i volti più noti della musica italiana, tra giovanissimi e solide conforme. 🔗 Leggi su Dilei.it

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