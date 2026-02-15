Hex the ex, la tendenza di TikTok, si diffonde rapidamente perché molte persone cercano vendetta contro gli ex partner. Sempre più utenti chiedono incantesimi online per farli soffrire, spesso condividendo video con richieste e risultati sorprendenti. Un esempio concreto è quello di un ragazzo che ha pubblicato il suo incantesimo su TikTok, attirando migliaia di visualizzazioni e commenti di approvazione.

Ci sono molti modi per superare un cuore spezzato: terapia, un nuovo taglio di capelli, magari un viaggio. C’è chi però, con spirito meno nobile, medita di rigare l’auto dell’ex o (peggio ancora) di raccontare tutto alla madre. Stando a TikTok c’è un’altra strada più creativa: pagare qualcuno per. “stregare” l’ex. Gli incantesimi contro gli ex. A meno che non si tratti di un libro fantasy, parlare d i incantesimi e maledizioni nel 2026 ha qualcosa di assurdo. Eppure non è un mistero che, in tempi incerti come questi, il soprannaturale sia tornato alla ribalta e appassioni soprattutto millennials e GenZ: non è strano, per un ventenne, essere un patito di astrologia o farsi leggere i tarocchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hex the ex”, la nuova frontiera della vendetta su TikTok: boom di richieste di incantesimi online contro gli ex partner

