Tiffany & Co le meraviglie invisibili della natura prendono vita nella nuova collezione di alta gioielleria

La maison di alta gioielleria ha annunciato il lancio di Hidden Garden, una nuova collezione inserita nel Blue Book 2026, prevista per la primavera. La collezione si ispira a elementi naturali, cercando di rappresentare le meraviglie invisibili della natura attraverso creazioni di alta precisione e design innovativo. La presentazione si inserisce nel contesto delle collezioni stagionali dell'azienda, che da anni si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’ispirazione artistica.

Disegnata da Nathalie Verdeille, Senior Vice President – Chief Artistic Officer, Tiffany & Co., insieme al Tiffany Design Studio, Blue Book 2026: Hidden Garden esplora, mediante le sue pregiate lavorazioni, le trasformazioni silenziose, quasi impercettibili, del mondo naturale. Un vero e proprio omaggio all'universo di flora e fauna, che si dipana in temi differenti, come la trasformazione ed il rinnovamento, ognuno dei quali interpreta l'arte del leggendario designer di Tiffany & Co., Jean Schlumberger. «Questa collezione - una delle tradizioni più importanti di Tiffany & Co. da oltre un secolo - onora l’eredità di Jean Schlumberger, mostrando al tempo stesso come continuiamo a reinterpretarla per il cliente dell’alta gioielleria contemporanea.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tiffany & Co., le meraviglie invisibili della natura prendono vita nella nuova collezione di alta gioielleria Notizie correlate Leggi anche: Nella nuova boutique Tiffany & Co. a Milano sembra di stare a New York Tutte le interferenze nella nuova collezione di ValentinoQuesta è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Contenuti utili per approfondire Tiffany & Co., le meraviglie invisibili della natura prendono vita nella nuova collezione di alta gioielleriaLa maison ha svelato Hidden Garden, il lancio primaverile di Blue Book 2026, una collezione che è un vero viaggio prezioso nei misteri più affascinanti della natura pronto a interpretare l'arte del le ... vanityfair.it Tiffany, nei preziosi da collezione le meraviglie dei fondaliSono passati quasi 70 anni da quando il giovane artigiano Jean Schlumberger fu chiamato a trasformare la sua particolare interpretazione dei fondali marini in pezzi unici per Tiffany & Co. Le sue ... ilmessaggero.it