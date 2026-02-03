Nella nuova boutique Tiffany & Co a Milano sembra di stare a New York

A Milano, la nuova boutique Tiffany & Co. si presenta come un angolo di New York nel cuore della città. Gli clienti entrano e sono subito colpiti dall’atmosfera che unisce eleganza americana e stile italiano. La boutique si distingue per un design che mescola storia, arte e alta gioielleria, creando un ambiente unico. È un luogo che vuole trasmettere l’essenza del marchio, ma anche celebrare la tradizione italiana del lusso. La prima impressione è quella di trovarsi in un vero e proprio “pezzo di New York” nel centro di Milano.

Una dichiarazione d’amore all’eccellenza italiana. Un progetto che intreccia storia, arte, design e alta gioielleria. Tiffany & Co. sceglie il suo nuovo avamposto nella storica Galleria Vittorio Emanuele II, un edificio simbolo della città e crocevia di culture da oltre un secolo. La boutique si sviluppa su due piani e un mezzanino, e trae ispirazione da The Landmark, l’iconico flagship di Tiffany in Fifth Avenue, reinterpretando il concept più recente della maison con una sensibilità profondamente italiana. Sotto la maestosa cupola e tra i mosaici dedicati ai continenti, Tiffany & Co. dialoga con l’architettura della Galleria, collocandosi sotto la lunetta dedicata all’America e segnando così un ponte tra Milano e New York. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nella nuova boutique Tiffany & Co. a Milano sembra di stare a New York Approfondimenti su Tiffany Co Milano Tiffany & Co. di via Montenapoleone a Milano è la boutique più bella del mondo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Tiffany Co Milano Argomenti discussi: Tiffany & Co. illumina la Galleria: apre la nuova boutique nel cuore di Milano; Tiffany raddoppia Milano; A Pechino, il nuovo showroom di Tiffany è un gioiello di vetro da guardare con il naso all'insù. Nella nuova boutique Tiffany & Co. a Milano sembra di stare a New YorkLa maison apre in Galleria Vittorio Emanuele II ed entrarci è un’esperienza tra arte, design e alta gioielleria ... gqitalia.it Tiffany & Co. illumina la Galleria: apre la nuova boutique nel cuore di MilanoDopo quella di Montenapoleone, premiata come World’s Most Beautiful Emporium, la maison di gioielli fa il bis con un nuovo indirizzo nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele ... msn.com Il mio viaggio a New York. . Ultimo giorno da giurato - facebook.com facebook Il New York Times: #Teheran pronto a sospendere il programma #nucleare #Usa x.com

