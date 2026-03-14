Tutte le interferenze nella nuova collezione di Valentino

Nella nuova collezione di Valentino sono state riscontrate diverse interferenze che hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. La presentazione si è svolta di recente, coinvolgendo designer e addetti ai lavori del settore moda. L'evento ha visto la partecipazione di modelli e influencer, mentre le collezioni sono state mostrate in passerella. La manifestazione ha suscitato reazioni sia positive che critiche tra gli osservatori.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Se chiedete a un turista cosa rende Roma una città unica, probabilmente vi risponderà citando i suoi monumenti e il cibo, le vie strettissime del centro e le ampie piazze presidiate da statue e fontane. Se lo chiedete a un qualsiasi appassionato di moda, sicuramente penserà ad alcune iconiche sfilate andate in scena nella capitale. Per la prima volta da quando è direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele ha deciso di riportare la maison a casa, allontanandosi dal calendario parigino per uno show in una città ricca di significati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutte le interferenze nella nuova collezione di Valentino Articoli correlati Leggi anche: Barocco Valentino. A Palazzo Barberini sfilano le “Interferenze“ San Valentino tra le storie d'amore di etruschi e romani: tutte le visite tematiche nella TusciaIl 14 febbraio la Direzione regionale musei Lazio ha organizzato tantissime iniziative sparse nella regione in occasione della festa degli... Approfondimenti e contenuti su Tutte le interferenze nella nuova... Discussioni sull' argomento Le interferenze di Valentino su sfondo barocco (di M. Labricciosa); Alla sfilata di Valentino a Roma, capi e accessori diventano metafora delle interferenze che danno forma alla pluralità della vita, con tutte le sue contraddizioni; Da Valentino sfilano le Interferenze di Alessandro Michele; Patrioti, 'dalla Commissione Ue interferenze elettorali, Pe ne discuta'. Interferenze nella vita privata, nuova indagine su Maria Rosaria BocciaMaria Rosaria Boccia, protagonista dell'affaire culminato nei mesi scorsi con le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura, finisce al centro di una nuova indagine. Interferenze ... unionesarda.it IN EDICOLA CON NOI / Un itinerario attraverso tutte le province della regione con Maria Beatrice Autizi, da Castelvecchio a Verona alle suggestive fortificazioni bellunesi, tra storia, architettura e leggenda - facebook.com facebook Un pensiero al giorno a Padre Dall'Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOglio @paoladelusa x.com