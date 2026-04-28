A Tiezzo si sono svolti i funerali di Enrica Baldo, vedova Prior, deceduta all'età di 85 anni. La cerimonia funebre si è tenuta mercoledì 29 alle ore 15, alla presenza di familiari e amici che hanno voluto renderle omaggio. La donna era molto conosciuta e amata nel paese, dove aveva trascorso gran parte della vita. La salma è stata accompagnata alla chiesa locale per la celebrazione delle esequie.

? Cosa sapere Enrica Baldo ved. Prior deceduta all'età di 85 anni a Tiezzo.. Esequie previste mercoledì 29 alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale locale.. La comunità di Tiezzo si prepara a dare l’ultimo saluto ad Enrica Baldo ved. Prior, scomparsa all’età di 85 anni, con il cordoglio che avvolge le sue figlie Marisa e Stefania insieme ai rispettivi compagni di vita Dario e Nevio. Il distacco tocca profondamente il nucleo familiare composto dai nipoti Matteo, Elena, Mirco, Matilde, Mattia e Nicole, oltre al fratello, alla sorella e a tutti i parenti stretti. Il commiato della donna, che lascia un vuoto significativo tra le mura domestiche e le strade del borgo, seguirà un programma preciso tra preghiera e memoria collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiezzo piange Enrica Baldo: il commiato per una donna amata da tutti

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