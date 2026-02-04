La comunità di Longobardi, in provincia di Vibo Valentia, piange la perdita di Maria Lo Bianco, conosciuta da tutti come una persona gentile e generosa. La donna, molto stimata, si è spenta lasciando un vuoto tra i vicini e le famiglie del paese, dove era amata per il suo carattere disponibile e la dedizione alla famiglia. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio tra chi la conosceva da anni.

La comunità di Longobardi, nel Vibonese, è scossa dal lutto per la scomparsa della signora Maria Lo Bianco, vedova Coloca, persona nota e stimata da tutti i vicini per il suo carattere gentile, la generosità e la dedizione assoluta alla famiglia. La donna, che ha vissuto tutta la sua vita nel paese, è venuta meno in serenità, circondata dall’affetto dei suoi cari, nella giornata di martedì 3 febbraio 2026. Il dolore si è diffuso rapidamente in tutta la zona, con molti abitanti che hanno espresso il loro cordoglio sui social e nei luoghi di ritrovo comunitari. I figli Salvatore, Rosamaria e Lorenzo, insieme alle rispettive consorti Silvia Colloca e Filippo Lo Schiavo, hanno reso noto il decesso, ricordando con emozione la figura di una madre, moglie e nonna che ha sempre messo al primo posto il bene degli altri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cittadini di Vibo Valentia in lutto per la scomparsa di una donna stimata e amata da tutti i vicini.

