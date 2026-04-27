Ponzone piange Gica | il commiato dei Trinker per un uomo simbolo

I membri del gruppo musicale Trinker di Ponzone si sono recati all'ospedale di Ponderano per rendere omaggio a Gianluca Guccini, noto anche come Gica, che è deceduto a 60 anni dopo una malattia breve. Guccini era considerato un simbolo per la comunità e la sua scomparsa ha suscitato commozione tra i presenti. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro tra amici e conoscenti.

? Cosa sapere Gianluca Guccini, 60 anni, è deceduto a seguito di una malattia breve.. I Trinker di Ponzone si sono recati all'ospedale di Ponderano per l'ultimo saluto.. I membri del gruppo dei Trinker di Ponzone si sono recati presso la camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano per rendere l’ultimo omaggio a Gianluca Guccini, soprannominato Gica, scomparso all’età di 60 anni a seguito di una malattia di breve durata. Il commiato ha la partecipazione di un gruppo di sostenitori storici della squadra di basket biellese, legati al defunto da una profonda passione sportiva. Il gruppo, che porta il nome dei Trinker di Ponzone, è giunto fino alla struttura ospedaliera per stringere i propri familiari in un momento di grande dolore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponzone piange Gica: il commiato dei Trinker per un uomo simbolo Notizie correlate Ponzone piange Michele Tamburrano: addio a un pilastro della comunitàLa comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Michele Tamburrano, scomparso improvvisamente all’età di 75... Leggi anche: Il 'militante ignoto' piange Bossi: "Ora cambiamo simbolo" Una raccolta di contenuti Si parla di: Il Biellese piange Gianluca Guccini. I Trinker di Ponzone all’ultimo saluto a GicaI Trinker di Ponzone all’ultimo saluto a Gica. Sono andati fino alla camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano per dargli un ultimo saluto e per stringersi ai familiari. I Trinker di Ponzone, gr ... laprovinciadibiella.it Il Biellese piange Gianluca GucciniIl Biellese piange Gianluca Guccini. L’uomo era molto conosciuto nel Triverese, dove aveva gestito una cartoleria. Aveva solo 60 anni. laprovinciadibiella.it