Nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Antonella Elia si sono scambiate parole oscene durante un acceso confronto, ma successivamente hanno deciso di fare pace e chiarirsi. Le due hanno avuto un confronto acceso che ha attirato l’attenzione, portando a un riavvicinamento inaspettato. La situazione si è evoluta rapidamente, passando da uno scontro verbale a un tentativo di ricostruire un rapporto.

Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni possono esplodere da un momento all’altro, soprattutto quando due personalità forti si trovano faccia a faccia. È quello che è accaduto tra Valeria Marini e Antonella Elia, protagoniste di uno scontro accesissimo che ha lasciato senza parole gli altri concorrenti. Tra accuse, frecciate e vecchi rancori riemersi, il clima si è fatto incandescente, salvo poi cambiare direzione con un inatteso colpo di scena. La guerra senza esclusione di colpi di Antonella Elia e Valeria Marini. Il confronto tra le due showgirl è nato durante le prove di una coreografia ed è rapidamente degenerato, proseguendo anche a tavola con toni sempre più duri.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF Vip, tra Valeria Marini e Antonella Elia volano parole oscene, ma poi fanno pace: il chiarimento inaspettato

GF VIP: Antonella Elia perde il controllo, urla e minaccia! #shorts

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