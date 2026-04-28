This is dad il primo album di Davide Vinciprova è pronto a conquistare la città di Napoli

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo album di Davide Vinciprova, intitolato “This is dad”, è stato recentemente pubblicato e sta attirando l’attenzione nella scena musicale napoletana. In particolare, il brano “Buenas noches” è diventato rapidamente uno dei pezzi più ascoltati sulla piattaforma di streaming, raggiungendo un elevato numero di visualizzazioni in pochi giorni. La canzone sta girando molto tra gli ascoltatori locali, contribuendo a far crescere la popolarità dell’artista.

Sono bastati pochi giorni al brano “Buenas noches” per trasformarsi in uno dei tormentoni dell’estate 2026. Il singolo, estratto dall’album “This is Dad”, è già entrato nelle classifiche globali, accompagnato da un videoclip capace di far discutere e riflettere. Al centro del messaggio, un tema.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

“This is dad”. il primo album di Vinciprova è pronto a conquistare la città di SalernoSono bastati pochi giorni al brano “Buenas noches” per trasformarsi in uno dei tormentoni dell’estate 2026.

Leggi anche: “This is dad” di Davide Vinciprova premiato come colonna sonora della omonima serie animata che racconta l'importanza della tutela delle relazioni familiari

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Musica e diritti. Davide Vinciprova premiato per This is dad, colonna sonora della omonima serie animata che racconta l'uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari.

davide vinciprova this is dad ilMusica e diritti. Davide Vinciprova premiato per This is Dad che racconta l’importanza dell’uguaglianza genitoriale.Un riconoscimento importante, capace di unire arte e impegno sociale. Davide Vinciprova è stato premiato per il suo album This is Dad, colonna sonora dell’omonima serie animata tratta dal libro che ... vivienna.it

davide vinciprova this is dad ilThis is Dad. Il primo album di Davide Vinciprova è pronto a conquistare il pubblico globale.Un progetto musicale ambizioso, tra successo virale e riflessione sociale, che segna una svolta nella carriera dell’artista. Sono bastati pochi giorni al brano Buenas noches per trasformarsi in uno ... vivienna.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.