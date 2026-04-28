This is dad il primo album di Davide Vinciprova è pronto a conquistare la città di Napoli
Il nuovo album di Davide Vinciprova, intitolato “This is dad”, è stato recentemente pubblicato e sta attirando l’attenzione nella scena musicale napoletana. In particolare, il brano “Buenas noches” è diventato rapidamente uno dei pezzi più ascoltati sulla piattaforma di streaming, raggiungendo un elevato numero di visualizzazioni in pochi giorni. La canzone sta girando molto tra gli ascoltatori locali, contribuendo a far crescere la popolarità dell’artista.
Sono bastati pochi giorni al brano “Buenas noches” per trasformarsi in uno dei tormentoni dell’estate 2026. Il singolo, estratto dall’album “This is Dad”, è già entrato nelle classifiche globali, accompagnato da un videoclip capace di far discutere e riflettere. Al centro del messaggio, un tema.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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