This is dad il primo album di Vinciprova è pronto a conquistare la città di Salerno

Il primo album di Vinciprova, intitolato “This is dad”, è ormai disponibile e ha già attirato l’attenzione nella scena musicale locale. In particolare, il brano “Buenas noches” ha raggiunto un’ampia diffusione in pochi giorni, diventando uno dei pezzi più ascoltati dell’estate 2026. La sua popolarità si è rapidamente diffusa tra gli ascoltatori, contribuendo a consolidare la presenza dell’artista nel panorama musicale della città.

Sono bastati pochi giorni al brano “Buenas noches” per trasformarsi in uno dei tormentoni dell’estate 2026. Il singolo, estratto dall’album “This is Dad”, è già entrato nelle classifiche globali, accompagnato da un videoclip capace di far discutere e riflettere. Al centro del messaggio, un tema.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate “Il Berretto a sonagli”: il capolavoro di Pirandello pronto a conquistare il Teatro GentileDopo il sold out e la standing ovation per Carlo Buccirosso con la commedia "Qualcosa è andato storto", è tutto pronto per il nuovo appuntamento in... Royce Keys pronto a conquistare il main roster: Raw o SmackDown?Royce Keys ha intrapreso una nuova direzione nel panorama WWE, rinunciando al rinnovo di contratto con AEW per esplorare opportunità diverse in WWE. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Crisi energetica, in Italia si torna a parlare di Dad a scuola, Valditara frena: Non è contemplata; I vescovi polacchi sulla visita del primo Papa in una sinagoga; Papa in Camerun: la pace non può essere ridotta a slogan; 0 - Mescalina.it. This is Dad. Il primo album di Davide Vinciprova è pronto a conquistare il pubblico globaleUn progetto musicale ambizioso, tra successo virale e riflessione sociale, che segna una svolta nella carriera dell’artista. A Canicattì oggi alle ore 19 la presentazione nella sede del Movimento ... canicattiweb.com This Must Be the Place, Paolo Sorrentino (2011) facebook