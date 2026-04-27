This is dad di Davide Vinciprova premiato come colonna sonora della omonima serie animata che racconta l' importanza della tutela delle relazioni familiari

Davide Vinciprova ha ricevuto un premio per il suo album “This is Dad”, considerato la colonna sonora della serie animata omonima. La serie, tratta da un libro, affronta temi legati all’uguaglianza genitoriale e alla tutela delle relazioni familiari. L’opera unisce musica e impegno sociale, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su questi argomenti. Il riconoscimento sottolinea l’importanza della musica come strumento di comunicazione e riflessione.

Un riconoscimento importante, capace di unire arte e impegno sociale. Davide Vinciprova è stato premiato per il suo album “This is Dad”, colonna sonora dell’omonima serie animata tratta dal libro che affronta con sensibilità e profondità i temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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