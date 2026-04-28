Inaspettatamente, Laura Dern è stata annunciata come nuova presenza nel cast di The White Lotus 4, sostituendo l’attrice precedentemente annunciata. La serie antologica di HBO, giunta alla quarta stagione, vede ora l’ingresso di Dern, che prenderà parte alle riprese in sostituzione di Helena Bonham Carter. La produzione ha confermato il cambio nel cast senza fornire ulteriori dettagli sul motivo di questa modifica.

Laura Dern è entrata ufficialmente nel cast di The White Lotus 4, la serie antologica HBO che ha conquistato pubblico e critica nelle sue precedenti incarnazioni. La notizia, confermata da Variety, arriva con un dettaglio particolare: l’attrice premio Oscar prende il posto di Helena Bonham Carter, che ha abbandonato il progetto poco dopo l’inizio delle riprese. Il cambio di cast non si è tradotto in una semplice sostituzione. Dern non interpreterà il ruolo originariamente pensato per Bonham Carter, ma un personaggio completamente nuovo sviluppato appositamente per lei da Mike White, creatore e mente della serie. Questa scelta creativa dimostra la volontà del regista di adattare la narrazione piuttosto che semplicemente rimpiazzare un’attrice con un’altra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - The White Lotus 4, colpo di scena: Laura Dern sostituisce Helena Bonham Carter sul set

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