Dopo appena nove giorni di riprese, l’attrice ha abbandonato il set, lasciando tutti sorpresi. La decisione è arrivata improvvisamente, interrompendo una produzione che sembrava già avviata senza intoppi. La notizia ha suscitato molte discussioni nel mondo dello spettacolo, attirando l’attenzione su un episodio che sta facendo parlare di sé. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora rivelato riguardo alle ragioni di questa scelta.

Nove giorni. Tanto è bastato per trasformare quello che sembrava un casting perfetto in uno dei casi più chiacchierati di Hollywood. Helena Bonham Carter, 59 anni, due nomination all’Oscar, volto inconfondibile di Harry Potter e The Crown, ha lasciato il set della quarta stagione di The White Lotus appena una settimana dopo l’inizio delle riprese sulla Costa Azzurra. Ufficialmente, una questione creativa. Ufficiosamente? Forse molto di più. Perché Helena Bonham Carter è fuori da The White Lotus: la versione ufficiale. La notizia è stata confermata da un portavoce di Hbo con una dichiarazione affidata al sito specializzato Deadline. «Con le riprese appena avviate, è diventato evidente che il personaggio che Mike White aveva creato per Helena Bonham Carter non ha trovato la sua forma giusta una volta davanti alla macchina da presa.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con un colpo di scena degno di The White Lotus, Helena Bonham Carter ha lasciato il set dopo soli 9 giorni di riprese: una storia tutta da leggere

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