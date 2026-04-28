La serie che fa del realismo estremo la sua bandiera si ritrova sommersa da teorie romantiche che gli autori non hanno mai scritto, confermando che il pubblico, dopotutto, vuole solo vederli felici. C'è qualcosa di profondamente ironico nel successo di The Pitt. Lo show di HBO ha deciso di percorrere la strada più difficile: quella della noia bellissima e frenetica della realtà. Eppure, nonostante gli sforzi per mantenere tutto asettico, il web è esploso, creando teorie, coppie, romance là dove non c'è né sesso né baci tra le corsie d'ospedale. L'arte di inventarsi storie tra un'urgenza e l'altra Il punto è che The Pitt è costruito come una trappola perfetta per l'immaginazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Pitt, nella serie HBO manca l'amore: spopolano online le coppie "ufficiali" dei fan

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